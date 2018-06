¿Qué hay que hacer en caso de incendio para salvaguardar la salud?

Consultamos al doctor Osvaldo Freddi, especialista en Cirugía Plástica y en Atención del quemado, sobre la probabilidad que se declare un incendio en un edificio de departamentos, y esto nos decía: “en cualquier hotel de cierta jerarquía en el extranjero hay señales e indicaciones para el caso que se declare un incendio. En nuestro país esta información no se destaca salvo excepciones. Pasa lo mismo en los edificios de departamentos en los que no sólo no existen señalizaciones sino que tampoco hay, visible, información necesaria.

Poco sabemos sobre qué hacer en caso de incendio; en primer lugar, los edificios habitados tienen muchos elementos de material inflamable. Todo el edificio y cada uno de los departamentos funcionan como un horno y los elementos distribuidos adentro de los mismos operarán como el combustible de estos `hornos`, por la calidad de los materiales y por la cantidad, en el caso que se declare el fuego.

Los edificios en Rosario, salvo pocas excepciones carecen de alarmas, de censores y detectores de humo, de señalizaciones y de indicaciones precisas.

Al detectar el fuego es conveniente verificar a qué altura se declaró el mismo; ya que lo instintivo es bajar hacia la calle; pero si el fuego se declaró por debajo de donde estamos deberíamos subir hacia la terraza para desde allí, dar la voz de alarma y solicitar ayuda.

Recordemos que el hueco de las escaleras operará en caso de incendio como una chimenea, por lo cual, al usar las escaleras para ganar la terraza en el caso que usted esté por encima del foco del incendio, requerirá que use una prenda mojada para taparse la boca y las fosas nasales; siempre hay que respirar por la nariz, desplazarse agazapado y así ganar la terraza desde la cual podrá pedir ayuda.

Como todos sabemos no se deben usar NUNCA los ascensores.

Es oportuno destacar que, lamentablemente, los edificios en Rosario carecen en su mayoría de escaleras externas.

Antes de salir del departamento se deberá tocar la puerta para verificar el calor de la misma y si está caliento es aconsejable no abrirla ya que al haber llama ésta ingresará por la nueva boca de aire que el departamento cuya puerta acaba de abrirse.

Si la puerta está fría ábrala de a poco y traté de descubrir la ubicación del foco del fuego. No abra las ventanas. Úselas como medio de comunicarse con el exterior para pedir ayuda.