¿Qué nota le puso Franco Macri a la presidencia de su hijo?

"Como padre, le digo, cuatro años es suficiente. ¡Deber cumplido! No sé quien debería tomar la posta después de él, pero Lilita siempre tiene que estar", dijo.

Por otro lado, el empresario dijo que su hijo no debería presentarse a la reelección y que no sabe quién debería sucederlo aunque "Elisa Carrió debería también integrar ese gobierno".

"El primer año más no se podía hacer. No ha podido empezar construyendo, sino arreglando lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K. Con esa salvedad, le pongo un 5. Pero sé que ha querido ir por más", dijo Franco Macri sobre el primer año de gestión de su hijo.

