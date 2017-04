Qué ofreció Xipolitakis para no ir presa por el vuelo del escándalo

Xipolitakis estaba en la ciudad estadounidense de Miami y regresó a la Argentina para presentarse en tribunales, ya que es obligatoria su comparecencia en la audiencia previa a decidir si se le concede o no la probation.

En la audiencia, la vedette dijo que no tuvo intención de cometer un delito, que fue un "error" haber ingresado a la cabina del avión, y garantizó que cumplirá tareas comunitarias si se suspende el juicio en su contra.

El Tribunal que debe juzgar a la vedette Victoria Xipolitakis por el escándalo que protagonizó al ingresar de manera irregular a la cabina de un avión de Austral durante las maniobras de despegue escuchó este martes sus argumentos para pedir la "probation" y quedó en condiciones de resolver si le concede o no el beneficio. La modelo ofreció además una suma económica.

