¿Qué porcentaje de la población argentina es fumadora?

El 31 de mayo de cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados mundiales celebran el Día Mundial Sin Tabaco. La campaña es una oportunidad para concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y también para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.

El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centra en «el tabaco y la salud pulmonar», con el fin de hacer conocer las consecuencias negativas para la salud pulmonar que ocasiona el tabaco; desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas; y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas. En este día se hace un llamamiento a la acción, para abogar por políticas públicas eficaces para reducir el consumo de tabaco.

Rosario3.com fue en busca de la opinión de Daniel Buljuvacich, médico neumonólogo, ex - presidente de (AAMR), a quien consultó sobre lo que le sugiere el 31 de mayo.

“Se trata de una fecha muy significativa para nosotros, ya que el 31 de mayo es el día Mundial Sin Tabaco; día elegido por la OMS para que reflexionemos sobre este tema que es causa de muchas enfermedades, de pérdidas de vidas por muertes anticipadas y de ingentes gastos en la salud pública”, señaló.

- ¿Ha crecido el número de fumadoras - fumadores?

- En nuestro país, afortunadamente, está disminuyendo el número de fumadores - fumadoras de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Si nos remontamos a 10 años atrás estábamos en el orden de un 35% de población fumadora y hoy estamos en un 22%. Es una cifra que nos estimula, ya que a pesar de las dificultades, vamos por buen camino.

- ¿Y de la publicidad encubierta que hacen las tabacaleras?

- Sí, es verdad, pero debemos admitir que ha cambiado la manera de hacerla, ya que no la pueden hacer de manera directa, aprovechan los resquicios que les deja la legislación para hacer publicidad, por ejemplo, utilizan todo lo que es Internet. Llegan a la población adolescente de otra manera y se aprovechan de las nuevas formas de consumo; y es lo que nos tiene preocupados.

- ¿Esas formas novedosas incluyen las series y el cine por streaming, donde se ve a protagonistas fumar desmesuradamente?

- Sí, esto es algo que se mantiene, sobre todo se aprovechan películas de época donde no estaba prohibido fumar en lugares públicos. Hay mucho de eso dentro de la plataforma que usted menciona donde se muestra ostentosamente el fumar.

- ¿Qué más nos resta hacer a nosotros como sociedad y a ustedes como profesionales dedicados a tratar con este problema?

- Debemos seguir insistiendo por este camino. Respecto al tema del control sobre el consumo de tabaco, nos falta una medida que se ha mostrado muy eficaz, para lo cual deberíamos presionar a nuestros legisladores y gobernantes para que se aumente significativamente el precio de los cigarrillos. Y, en segundo lugar, creo que debemos estar atentos a las nuevas formas de penetración que ha elegido estratégicamente la industria tabacalera, que son los medios electrónicos de fumar; los dispositivos de liberación de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, que fueron la avanzada de esta nueva irrupción; para decirlo con una metáfora, el caballo de Troya con que las tabacaleras hicieron una reingeniería en la comunicación para expandir la adicción al tabaco bajo el manto de beneficios que se ha demostrado no tienen. Por eso estos dispositivos viene acompañados de una frase comunicacional atractiva: calentar pero no quemar; que incluyen unos nuevos dispositivos que pronto estarán en nuestro país. No nos debemos dejar engañar.

- ¿Qué le diría a un fumador?

- Si tenés decidido empezar a dejar de fumar, éste es un buen día para intentarlo. Todo intento debe ser hecho con ayuda; ya que la misma va a facilitarte este pasaje hacia una vida más saludable. Pero que no dejes de intentar.

- ¿Fumar es hábito o adicción?

- Claramente es una adicción; porque modifica conductas y provoca abstinencia cuando se suspende. El fumar está mucho más allá de un hábito.