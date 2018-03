¿Qué sabés sobre ovodonación?

Ser padres es una ilusión; incluso en personas solas, a las que la legislación vigente y la ciencia les dan respuestas; pero, sobre todo, es un derecho. No se trata de ser padres de cualquier manera y a cualquier costo, sino de buscar a profesionales serios que bajo un accionar ético, utilizan los métodos que la ciencia ha desarrollado durante estos últimos 50 años y que han demostrado, a través de evidencias científicas que son exitosos.

Hay personas que por diferentes motivos no pueden llegar al embarazo. Y por otro lado, mujeres jóvenes que pueden donar óvulos para que sean fertilizados para parejas que, de otro modo, no lograrían alcanzar el embarazo. Podemos decir que se trata de un acto solidario, de amor; un acto altruista.

Por esta razón, Rosario3.com fue en busca de la opinión de una especialista, la doctora Alejandra Hallberg, para quien donar óvulos es, en principio, ayudar”.

¿De esto se trata la ovodonación?

En nuestro caso somos consultados por muchas parejas y por mujeres solas que tienen necesidad de recibir óvulos para poder concretar un sueño y un derecho: ser padres.

Las mujeres por muchos motivos pueden necesitar de la donación de óvulos; mujeres mayores de 35 años con óvulos de escasa calidad que les permita lograr el embarazo espontáneamente; o mujeres con problemas genéticos. Incluso, mujeres jóvenes que han padecido endometriosis, que es una enfermedad ginecológica que afecta la calidad de los óvulos. Mujeres que carecen de óvulos. Por este motivo en Proar hemos creado un PROGRAMA DE OVODONACIÓN desde hace unos años, mediante el cual buscamos aportar el óvulo a la mujer que lo necesita y debemos recurrir a mujeres jóvenes con deseos solidarios de donar los suyos.

¿Qué requisitos deben reunir las mujeres jóvenes que deseen donar?

Tiene que tener entre 18 y 32 años. Nosotros fijamos en esta edad el límite máximo porque después de esa edad la calidad del óvulo no es la misma. Lo ideal, en realidad, es que la donante tenga entre 18 y 25 años; con lo cual nos aseguramos de obtener un óvulo adecuado.

¿Qué debe hacer esa persona joven que siente deseos de donar óvulos? ¿Pide una consulta a Proar?

Una vez solicitado el turno, el Equipo del Programa de Ovodonación la atiende, comenzando por una entrevista con las coordinadoras del Equipo, en la cual les explicamos detalladamente qué es lo que vamos hacer y cómo se van a ir cumpliendo las etapas. Lo primero que hacemos es tratar de despejar el temor natural que toda persona siente ante lo que no conoce acabadamente. Les explicamos paso a paso el proceso de donación de óvulos; les explicamos que no corren riesgo alguno y pueden satisfacer su deseo de ayudar solidariamente a otra persona. En esa misma entrevista les pedimos estudios que son imprescindibles que la donante se realice. La donante debe estar en buen estado de salud. Se evalúa si puede trasmitir una enfermedad genética; enfermedades infecciosas; para lo cual y mediante un análisis de sangre evaluamos HIV, hepatitis, y otras enfermedades buscando la seguridad biológica.

¿Tiene a su vez alguna contención?

Sí. Les hacemos una entrevista con nuestras psicólogas para chequear si son adecuadas sus motivaciones de donar. Se evalúa su estado psíquico.

¿Cuánto tiempo llevan estos estudios y entrevistas?

Generalmente llevan un mes y medio aproximadamente. Y, a partir de allí, según fechas de menstruación ponemos en paralelo donante y receptora para estimularlas a madurar sus óvulos, al mismo tiempo que se prepara el útero de la receptora para madurarlo. Estas maniobras se hacen en fresco para lo cual se debe coordinar y ajustar ambos ciclos de ambas mujeres.

¿Cómo se prepara la donante?

Durante 10 días se le hace una estimulación hormonal con inyecciones y vamos viendo cómo reaccionan sus ovarios a los estímulos. La mujer, naturalmente, ovula un solo óvulo por mes; y, a veces, ni eso. Y nosotros por seguridad necesitamos sacar varios lo cual no disminuye la capacidad fértil de la donante; quien no va a tener problemas para quedar embarazada, cuando ella lo decida. Tampoco genera riesgos de menopausia precoz, ni algún otro tipo de patologías.

También las tranquilizamos haciéndoles ver que no está repartiendo hijos sino que está donando solamente una célula; que es la que vamos a utilizar para la receptora.

¿Por eso no existe contacto entre donante y receptora?

Este acto es totalmente anónimo y confidencial; ambas no saben de la procedencia del óvulo donado ni del útero que lo recibe.

¿Cómo obtiene esos óvulos?

Se le hace una sedación a la donante con una anestesia suave. Por una punción en los folículos que son las “bolsitas” que contiene a los óvulos en los ovarios; y por un sistema de aspiración obtenemos el contenido de los mismos y los vamos depositando en un recipiente. La bióloga del equipo los va analizando en el laboratorio contiguo al quirófano, y los clasifica según su calidad. La donante al cabo de 10 minutos se va despertando de su sedación y después de un corto período de recuperación puede retirarse a su domicilio. A la semana y media la donante vuelve a tener su menstruación para reinstalar sus ciclos normales.

A los óvulos extraídos se le pone a fertilizar; es decir se le inyecta el espermatozoide de la pareja de la mujer receptora; o bien tenemos semen donado, si la mujer receptora carece de pareja o la suya no puede aportar espermatozoides. A las 24 horas, las biólogas comienzan a chequear esas fertilizaciones; cuántos fertilizaron y cuántos no. Nuestro promedio es de un 75%, de cuatro óvulos, se fertilizan tres.

Los óvulos fertilizados están en una incubadora a temperatura corporal humana y en condiciones tales como si los mismos estuvieran en la trompa de la mujer. Al quinto día de desarrollo se obtiene el blastocito; y ese es el embrión que se transfiere al útero de la receptora.

¿Quién es el encargado de hacerlo?

El médico de cabecera de la mujer receptora es el que hace la transferencia del embrión que se ha elegido. En general se transfiere un solo embrión para evitar el riesgo de embarazo múltiple.

¿Qué se hace con el resto?

Se conservan congelados.

¿Cómo hace la transferencia el médico de cabecera?

La transferencia se hace en un quirófano para mantener un ambiente de asepsia, pero no requiere anestesia para la paciente a la que se le introduce el embrión por medio de una cánula muy fina y mediante una jeringa; este procedimiento se hace bajo control ecográfico para tener una guía exacta del lugar a colocar ese embrión.

Luego de diez días en que a la paciente le pedimos que haga reposo para evitar complicaciones, se le hace un análisis de sangre para detectar el embarazo; es decir, si fue exitosa o no la implantación, que se repite a las 48 horas y a las 4 semanas se le hace la ecografía transvaginal para detectar los latidos del embrión implantado.

Supongamos que esa donante trabaja y dedicarle tiempo al tratamiento puede afectar sus ocupaciones, ¿ustedes contemplan esa situación para compensar ese tiempo y ese lucro cesante?

Sí, de hecho. Les otorgamos una compensación económica por esos días. Son en realidad 10 días en donde necesitamos a la donante por espacio de una hora al menos, durante la mañana, en días alternados; y el día de la punción de sus óvulos es conveniente que no asista a su trabajo porque va a estar molesta; por lo que sugerimos a la donante que se retire a su casa a descansar.

¿Quiénes son las receptoras de óvulos?

Mujeres que buscan quedar embarazadas y que por diferentes motivos no han podido lograrlo; ya sea porque lo intentaron, o bien naturalmente, o por otros tratamientos; y, sobre todo, mujeres que ante la evaluación de su condición ovárica, se demostró que no siendo la más adecuada no responde a los diferentes intentos. Para que entendamos, es como si esa mujer tuviera los óvulos envejecidos; y este fenómeno puede pasar en mujeres de 35 años en adelante; muchas veces nos encontramos con mujeres más jóvenes que han cursado endometriosis; con mujeres con problemas genéticos; o con mujeres que han tenido abortos a repetición, en este caso estamos frente a una persona con un óvulo de baja calidad lo que hace que se pierdan los embarazos; con mujeres menopáusicas de entre 45 y más años. Estas mujeres pueden llegar al embarazo porque con ellas podemos realizar un ciclo artificial, preparando su útero con hormonas y no hace falta que estén menstruando.

¿Hasta qué límite de edad se puede intentar el embarazo en esas mujeres?

En el mundo ha habido casos de mujeres mayores; nosotros en Argentina, seguimos los lineamientos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y aceptamos el límite de los 50 años para una mujer receptora.

Nota: si estás interesada, vas a encontrar información en Facebook: Donación de Óvulos Rosario