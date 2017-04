¿Qué se entiende por Medicina Integrativa y para qué sirve?

- Creo que va no tanto para que lo cure sino para que lo escuche. Éste es el reclamo más frecuente con que nos encontramos los médicos.

Francisco Queralt es médico especialista en oncología, con una dilatada trayectoria como oncólogo clínico; y, ante la consulta de Rosario3.com, define de este modo a la medicina integrativa: “la medicina integrativa es, de acuerdo a la definición de la Sociedad de Medicina Integrativa, la práctica de la medicina que reafirma la importancia de la relación entre el paciente y el médico; y se focaliza en la persona íntegra, con la información de las evidencias y que hace uso de todos los instrumentos tendientes a alcanzar la salud y el bienestar”, y agrega: “ésta es la definición formal; a mí, me gusta más, definirla como una ciencia y una filosofía que se centra en el complejo cuerpo-espíritu-religión-creencias, que rigen la relación entre los pacientes y los dadores de salud”, afirma Queralt.

