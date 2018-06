¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en:

- hipertensión arterial (presión alta);

- cardiopatía coronaria (infarto de miocardio);

- enfermedad cerebrovascular (apoplejía);

- enfermedad vascular periférica;

- insuficiencia cardíaca;

- cardiopatía reumática;

- cardiopatía congénita;

- miocardiopatías.

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mayor medida a los países de ingresos bajos y medios: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres.

Rosario3.com consultó con el doctor Luis Keller, Jefe de Unidad Coronaria del HECA y del Sanatorio Británico, quién así respondía a nuestra requisitoria: “En las enfermedades cardiovasculares las arterias del corazón tienen marcada importancia. Estas enfermedades pueden ser infartos, anginas de pecho, muertes súbitas. El padecimiento de la enfermedad cardiovascular puede derivar en la insuficiencia cardíaca.

Para que sucedan estas enfermedades deben darse varios factores de riesgo que se conjugaron.”

¿Cuáles son esos factores de riesgo?

Hipertensión arterial, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, el estrés; son todos factores que pueden concurrir a generar la enfermedad cardiovascular.

En el mundo 17 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular. En nuestro país es la primera causa de muerte. Ante este impacto nosotros ponemos el énfasis en dos cuestiones: prevención de los factores de riesgo; el paciente debe saber si es hipertenso o no; y esto no es menor, ya que el 50% de los hipertensos no sabe que lo es.

El 32% de la población adulta, en nuestro país, es hipertensa.

¿Cómo sé si soy o no hipertenso?

Yendo a un chequeo médico. Así de simple y sencillo; sobre todo, teniendo en cuenta cómo cambia la vida de una persona que lo sabe en tiempo adecuado; ya que al tratarse y al tomar recaudos y medidas higiénico dietéticas evita la irrupción de episodios que le quitarán vida a sus vidas.

Hay muchas cosas que dependen de cada uno de nosotros; evitar el tabaquismo, y el sedentarismo y tratar de bajar el estrés.

Cuándo el paciente ya sufrió un cuadro coronario, ¿qué debe hacer?

Este paciente tiene que hacer la consulta apenas aparece algún síntoma; saber reconocer el dolor que tiene y ante la duda consultar con el médico sin recurrir a consejos inoportunos y a la automedicación. El médico sabrá hacer esa distinción y si el paciente gana tiempo, preserva músculo cardíaco.

Además de conocer los factores de riesgo, el paciente debe cambiar los hábitos que favorecen a los mismos y una vez que aparecen ciertos síntomas, la consulta inmediata, ayuda a evitar colocarse en zonas de riesgo, disminuyendo la mortalidad y brindándose una buena calidad de vida.

Resumiendo, ¿cuáles son las medidas que nos ayudarán a mantenernos sanos y que dependen de cada uno de nosotros?

- Vida saludable.

# Hacer una consulta periódica para detectar si somos hipertensos o no, si tenemos colesterol o el azúcar elevado.

- Conocer sus factores de riesgo y cuando uno tiene un evento, concurrir inmediatamente al especialista para preservar el músculo sin tanto daño

- Hacer actividad física aeróbica con regularidad; 3 a 4 veces por semana, 3 horas a tres horas y media por semana.

- Si fuma, dejar de hacerlo; controlar la diabetes y el nivel de colesterol; controlar sistemáticamente la presión arterial.

¿Podemos saber si corremos riesgo de enfermedad cardiovascular?

Hoy los pacientes pueden medirse su riesgo cardiovascular; es una tabla de riesgo que nos permite leer la probabilidad de que ese paciente haga un episodio cardiovascular.

Conocer la probabilidad y trabajar junto al médico cardiólogo para bajarla, es un modo correcto para evitar episodios que pondrán en jaque la salud y los años de vida.

Los médicos en el consultorio hacemos una tarea docente y de ser necesario recurrimos a dietas y medicamentos que ayudan a los pacientes a corregir y bajar la probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares.