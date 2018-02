"¿Qué te pusiste?" Repetto y una fuerte polémica con víctimas de acoso

Nicolás Repetto protagonizó un polémico momento este martes cuando entrevistaba a una joven que denunció haber sufrido acoso callejero.

Ocurrió en el noticiero del mediodía de Telefé cuando la mujer repudiaba que "en este país te preguntan qué tenías puesto, poniendo la culpa sobre la víctima".

En ese momento, Repetto hizo referencia a dos casos de las últimas horas sobre acoso sexual en una estación de subte de Capital Federal y se preguntó: "¿Es posible estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy?".

El conductor tomó la frase que Aixa Rizzo, la entrevistada, había dicho y afirmó: “Con respecto a la pregunta «¿qué te pusiste?», yo sé que se enojan las mujeres cuando se la hacen".

Repetto continuó con su análisis de la situación y fue por más: "Ojo con esto de no ponerse tan sensibles, de que tienen derecho a todo. Mirá, ¿es sensato si yo salgo a caminar por Palermo con un Rolex de oro y una remera de manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Son dos cosas distintas”.

Tras estas declaraciones, la joven respondió desde el móvil: "No estamos entendiendo que no es la ropa, es la cultura machista en la que vivimos. En países donde las mujeres se visten completamente tapadas también hay acoso".

En un móvil, Nicolás Repetto lanzó desubicados comentarios sobre el acoso pic.twitter.com/gT2iCz1ZlR — El Destape (@eldestapeweb) 28 de febrero de 2018

Luego del momento vivido en vivo este mediodía, en las redes sociales los usuarios expresaron repudio por las afirmaciones del conductor.