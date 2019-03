¿Qué tipo de formación valoran más las empresas multinacionales?

Para que tu postulación por un trabajo en una empresa internacional tenga chances, es necesario contar con una adecuada formación académica y dilatada experiencia profesional. Y es que las grandes compañías, especialmente las multinacionales, apuntan a la máxima calidad posible en sus empleados.

Al momento de analizar los estudios de los candidatos para un puesto, las firmas reconocidas valoran de mejor forma a quienes cuentan con un máster universitario, ya que este tipo de estudios implica un salto cualitativo en la formación de todo profesional. Es por eso que se asocian a una alta empleabilidad.

Entre las ventajas que brindan, el sitio Universia destaca que amplían los estudios de grado, abren al estudiante un panorama específico de su sector, y facilitan la creación de lazos profesionales de gran utilidad.

Sin embargo, tener una maestría en tu CV no necesariamente significa que las empresas inmediatamente te van a contratar. Es importante que tenga cierta concordancia con el resto de tu perfil profesional.

Por ejemplo, si estudiaste una carrera pero realizaste un máster que no amplía tu formación en la misma, este no tendrá tanto valor. Por otro lado, si no contás con experiencia laboral para demostrar que aplicaste lo aprendido tampoco servirá de mucho.

Las tres principales cuestiones que las multinacionales evalúan en el estudio de estos posgrados son: