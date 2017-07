Quedará en libertad el pasajero que discutió con el chofer infartado

El hombre que el domingo mantuvo un altercado con el chofer de la línea 122, quien luego sufrió un infarto y terminó con el colectivo en la vereda, deberá someterse a nuevos exámenes médicos pero no será internado compulsivamente como solicitaba la Fiscalía.

