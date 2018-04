Quién es el venezolano que promete encontrar el ARA San Juan

Un ingeniero venezolano, Hugo Marino, asegura que puede encontrar los restos del submarino ARA San Juan en cien días y para eso le pasó al Ministerio de Defensa un presupuesto de 3.800.000 dólares.

Para la tarea, afirma, cuenta con un equipo de ocho ingenieros especializados y un equipamiento tecnológico de última generación que según él puede llegar a 40 metros del objetivo, según le dijo al periodista Alberto Lotuf en el programa A diario, de Radio 2.

Los familiares de los 44 tripulantes, que iban a bordo del submarino visto por última vez el 15 de noviembre pasado en el Mar Argentino, mencionaron durante su exposición ante la Comisión en el Senado la posibilidad de que Marino intervenga en la búsqueda y pidieron al gobierno su contratación.

Sobre el tiempo establecido para encontrar el navío, el experto explicó que se surge de un cálculo sobre la superficie sometida a la búsqueda, unas 1600 millas marinas, una velocidad de 4,5 nudos y un tiempo adicional por eventuales contratiempos climáticos.

“Yo les digo, si está hundido, está ahí. Los submarinos no vuelan” sostuvo Marino, quien además en su experiencia intervino en catástrofes de aviones, como la de Air France, desaparecido en 2009 en el océano Atlántico.

Ante la duda en relación a por qué considera que aún no se pudo dar con el submarino desaparecido el pasado 15 de noviembre, el especialista dijo: “No sé qué equipos trajeron, yo no sé ni con qué lo están buscando” y afirmó: “No me preguntes porqué ellos no lo encontraron, sino porqué lo voy a encontrar yo”.