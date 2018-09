“Quiero besarte todo”: los chats entre la maestra y el alumno

Este miércoles se conoció el caso de una maestra de música denunciada por acosar a un alumno de séptimo grado de la escuela Nº 63 Alimirante Brown, de Liniers y Cochabamba. El hecho lo descubrió la propia madre del nene cuando vio el tono de los mensajes que intercambiaba por WhatsApp la docente con su hijo. Pedidos de fotos, reclamos y escenas de celos.

Tanto la maestra como el alumno se tenían agendados con nombres distintos. En el celular del chico ella aparecía como “Tomii amigooo”. Se desconoce hace cuánto tiempo intercambiaban mensajes ya que el adolescente borraba las conversaciones. Sin embargo, su madre alcanzó a ver algunos mensajes el lunes pasado.

Entonces, la mujer se apoderó del teléfono de su hijo y comenzó a escribirle a la maestra como si fuera el nene. Aunque estaba agendada con otro nombre, en las conversaciones se identificaba como su docente e incluso llegó a enviar una foto suya donde quedó demostrada su verdadera identidad.

A continuación te mostramos los chats que intercambiaron, primero la maestra y el nene; y después la maestra y la mamá del nene haciéndose pasar por él.

A las 11 de la mañana –según figura en los mensajes– de este lunes, la conversación de la maestra con el alumno fue así:

Maestra: —¿Qué pasó que no me contestás? ¿Estás enojado?

Alumno: —Hola, estoy en el centro con mi vieja.

M: —Ah, bueno. Perdón, no te jodo más. Ni un «Hola, linda, amor». Nada. ¡Qué feo! Pero bueno... Capaz ya te cansaste de mí (emoticón triste)

A:— No, si sabés que sos mi amor. Hermosa, no te enojes. Tengo un regalito para vos, hoy te lo voy a dar.

M:— No quiero un regalito, te quiero a vos, ya te dije. Quiero besarte todo.

Más tarde, la madre del alumno descubrió la conversación y hacia la noche comenzó a chatear con la maestra como si fuera su hijo. Éstos son algunos fragmentos de la conversación entre las 22.31 hasta la 1.02 de la madrugada del martes y luego otra vez desde las 11.55 de ese mismo martes, aparentemente.

Maestra: —Ahora sí podemos hablar tranquilos porque Iván, mi marido, se fue a dormir. . ¿Por qué antes me pusiste esa letra de la música? ¿Qué? ¿Estás celoso? Jajaja Te estoy preguntando en serio.

Madre del alumno haciéndose pasar por él: —Sí (emoticón cara con la lengua afuera que guiña un ojo)

M.A: — Y vos vez que te jodo (emoticón sonrisa pícara). ¿Qué estás haciendo ahora? (emoticón cara con ceja levantada).

M: —Dándole la teta a mi hijo.

M.A: —A ver mandame foto (emoticón cara pensativa).

M: —Ni en pedo. Ya te dije que no es lindo mi cuerpo.

M.A: — A ver si no estás con tu marido. Si la veo, la borro. Bueno, mandame una foto así nomás.

M: —¿Y qué vas a hacer con la foto, a ver?

M.A: — Nada, te quiero ver (emoticón cara sonriente con ojos en forma de corazón). No seas mala.

M: —¿Y si la ven en tu casa? Tus hermanos van a decir «¿qué hacés con una foto de la seño?»

M.A: —No, si la veo la borro. A ver si no estás con tu marido.

M: —En serio. Si la ven, se pudre todo.

M.A: — Bueno, seguí con tu marido.

M: —Estoy en el baño. Beso para vos (foto de ella misma mandando un beso).

M.A: — (Emoticones cara sonriente con los ojos en forma de corazón y cara que envía un beso en forma de corazón).

M: — Acá estoy con mi bebé (selfie de ella con el bebé). Bueno, ¿y qué te parecieron las fotos? ¿Qué pasó?

M.A: — Nada, hermosa. Estás hermosa.

(corte)

Maestra: —¿Podés dejar de joder con eso? Está dormido, él y Santi. Y yo acá como una boluda esperando que me cuentes. Ni la foto tuya me mandaste la final. No sé leer mentes todavía.

M: —Digo en la esquina por Pellegrini. Esperáme ahí y nos tomamos un taxi. Yo pago, vos no te preocupes. No se, vamos dónde quieras. ¿Vos querés estar conmigo y después chau?

M: —¿(Se te) apagó el celular? ¿por eso no me contestaste más?

M.A: —Sí, me levanté a ver si había más mensajes y me fui a dormir otra vez, pero se ve que estabas dormida.

M: —Yo sí, me re dormí. Ya estoy vieja.

M.A: —Jajaja no, sí estás hermosa (emoticón corazón)

M: —Gracias (emoticón cara que tira un beso con forma de corazón) me pongo linda para vos.