Quino salió a desmentir a “la Mafalda de pañuelo celeste”

En los últimos días, circularon en las redes sociales algunas imágenes del célebre personaje de Mafalda con un pañuelo celeste, que es el símbolo del rechazo a la legalización del aborto. Joaquín Lavado, “Quino”, salió a desautorizar esas publicaciones y manifestó su apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Quino, quien este 17 de julio cumplió 86 años, hizo publicar un texto en el que rechaza esa imagen “de Mafalda con un pañuelo azul”. Además, advirtió que eso “no refleja” su posición frente a este tema y solicitó “que sea removida”.

Y para reforzar su postura, comentó que “siempre” acompañó “las causas de derechos humanos en general, y los de las mujeres en particular”, a quines les deseó “mucha suerte en sus reivindicaciones”.

Este es el escrito completo que fue difundido a través de la cuenta de Facebook de Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Comunicado oficial de Quino, para compartirse.

Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida.

Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones

Cordialmente.

Joaquín Lavado (Quino), DNI 6.851.982

Su foto tomada ayer mismo.