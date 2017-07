Quisieron ponerle a su hijo un nombre alusivo a Boca pero se equivocaron

“Soy bostero desde la cuna y alócajon me iré así porque ésta es mi vida, estos colores los llevo en la sangre. Papá y mamá me pusieron Juniors Xeneise por Boca y asi seguiré porque hay que ser fanático (...) demostrar que es nuestra pasión en cada domingo que lo vemos jugar”, posteó Jazmín junto a una foto del pequeño Juniors.

El detalle no estropeó por supuesto la felicidad de la joven pareja.

Que el fútbol tiene razones que la razón no entiende, es sabido. Pero no por eso dejan de sorprender algunas decisiones de los fanáticos del balonpié, como la que tomaron dos jóvenes padres a la hora de bautizar a su hijo. Fanáticos de Boca, le pusieron un nombre que hace honor a los colores de su pasión, aunque cometieron un pequeño error.

