Ratifican altas penas para Los Monos y la absolución de un policía

Penas bien arriba para los integrantes de la banda Los Monos. Ayer, la Fiscalía ratificó duras condenas por el delito de asociación ilícita contra 22 acusados y, curiosamente, confirmó que no hay evidencia suficiente contra un policía al que se le solicitó su absolución. El juicio comenzó en noviembre del año pasado y se espera que en abril el Tribunal se expida sobre las sentencias.

De acuerdo a lo que informó en Radio 2 el periodista Agustín Lago, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy comenzó a exponer los alegatos de clausura del juicio para probar la existencia de una asociación ilícita en la que cada uno tenía un rol. Estuvieron presentes los imputados a excepción de Máximo Ariel Cantero por un motivo de salud.

Fernández Bussy precisó los pedidos de pena, unificados en algunos casos con condenas anteriores. A saber:

Jefes

-Ramón Machuca, alias “Monchi Cantero”: 41 años de prisión efectiva.

-Ariel Máximo “Guille” Cantero: 24 años de prisión efectiva / 26 años unificada

-Máximo Ariel “El Viejo” Cantero: 10 años de prisión efectiva.



Violentos

-Leandro “Gordo” Vilches: 12 años de prisión efectiva /14 años unificada.

-Jorge Emanuel “Ema” Chamorro: 10 años de prisión efectiva /14 años unificada.

-Andrés “Gitano” Fernández: 14 años de prisión efectiva.



Testaferros

-Mariano “Gordo” Salomón: 6 años y 6 meses de prisión efectiva.

-Lorena Verdún (ex esposa de Claudio "Pájaro" Cantero): 6 años de prisión efectiva / 7 años y un mes unificada.

-Silvana Jésica Gorosito: 6 años de prisión efectiva.

-Agustín Mario Ruiz: 6 años de prisión efectiva.

-Francisco Lapiana (representante de futbolistas): 6 años de prisión efectiva.

-Walter Daniel Jure: 6 años de prisión efectiva.



Proveedores de impunidad

-El policía Ángel Avaca: 6 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y multa de 12.500 pesos.

-Ex policía Cristian Floiger: 6 años de prisión efectiva e inhabilitación de 10 años / absolución

-Ex policía Omar Ángel Abraham Lescano: 9 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

-Juan Ángel “Tiburón” Delmastro: 6 años y 6 meses de prisión / 13 años unificada.

-Sergio Rafael Blanche: 8 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.

-Eduardo Anacleto “Comemoco” Enriquez: 9 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

-Diego Javier “Pino” Cárdenas: 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

-Roberto Mario “la Bruja” Otaduy: 6 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

-Waldemar Raúl Gómez: 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

-Juan José Raffo: 8 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 10 años / 9 años y 6 meses unificada.

-Gustavo Daniel “Gula” Pereyra: 6 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

-Germán Herrera: 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.

-Guillermo Cardini: 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua.



Condenas



Cabe recordar que a través de procedimientos abreviados, once personas fueron condenadas en 2015 como integrantes de la presunta asociación ilícita.



- Patricia Celestina Contreras: por ser integrante de asociación ilícita y por tenencia ilegal de arma de fuego. Tres años de prisión efectiva.



- Cristian Hernán Bustos: por ser miembro de la asociación ilícita y por encubrimiento agravado. Tres años de prisión efectiva.



- Mariano Hernán Ruiz: por ser miembro de la asociación ilícita y por encubrimiento agravado. Tres años de prisión efectiva.



- Norberto González: por ser miembro de la asociación ilícita. Tres años de prisión efectiva.



- Gisela Vilches: por ser integrante de la asociación ilícita y por tenencia ilegal de arma de fuego. Tres años de ejecución condicional.



- Susana Stella Alegre: por ser participante de la asociación ilícita. Tres años de ejecución condicional.



- Miguel Ángel Vilches: por ser miembro de la asociación ilícita. Tres años de ejecución condicional.



- Juan "Chavo" Maciel, policía: por ser miembro de la asociación ilícita, por violación de secreto e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho. Tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y multa.



- Luciano Rodrigo Ramos (ex integrante de Prefectura): por ser integrante de la asociación ilícita. Tres años de prisión condicional e inhabilitación por diez años.



- Juan Domingo Argentino Ramírez: por asociación ilícita. Tres años y seis meses de prisión efectiva.



- Ángel Antonio Emanuel Villa: por asociación ilícita. Tres años de prisión efectiva.