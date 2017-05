Reacción mundial por el lanzamiento de un misil norcoreano

"Con el misil impactando tan cerca de territorio ruso, de hecho más cerca de Rusia que de Japón, el presidente no puede imaginar que Rusia esté complacida", concluyó el texto estadounidense, citado por la agencia de noticias DPA.

"Corea del Norte ha sido una amenaza flagrante", destacó un comunicado de la Casa Blanca, en la que además calificó a la nueva prueba militar como "una provocación", no sólo para sus aliados en la región, sino también para Rusia.

