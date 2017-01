Rebaja impositiva para los que adopten perros en Alta Gracia

Anteriormente, se había generado una fuerte polémica cuando se propuso multar a los vecinos que alimenten perros en la calle. Es por esto que el concejal de Unión por Córdoba, Marcos Torres, dio marcha atrás con el proyecto y replanteó las posibles medidas a tomar con los animales. “La idea original es que no pueden quedar más perros en las calles. Entonces hablamos con otras organizaciones para tomar medidas”, explicó Torres.

De acuerdo a lo que informa el diario La Voz de Córdoba, en Alta Gracia, si adoptás un perro “callejero”, la Municipalidad te da una rebaja impositiva, te ofrece una bolsa de alimento para perros por mes y la atención médica veterinaria es gratuita. La propuesta surge de un acuerdo entre el municipio, la Asociación Amigos del Mejor Amigo (Adma), la Fundación Ayuda Animal Social y Sustentable (FASS), la vecina Claudia Sagrera y otras organizaciones no gubernamentales.

La adopción de mascotas tendrá un premio en Alta Gracia, Córdoba. ¿El amor desinteresado de un perrito de la calle? No. O sí, pero además de eso, el Municipio rebajará los impuestos a quienes tengan ese gesto de amor hacia los animales más desprotegidos. Así, se avanza sobre una iniciativa que había despertado polémica en la ciudad serrana, cuando se propuso multar a los vecinos que alimentaran a los perros de la calle.

