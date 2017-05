Recapturaron a otro evadido de la comisaría 5ª

El delincuente, que cuenta con una causa por tentativa de homicidio, quedó a disposición de la fiscal Karina Bartocci, quien investiga la fuga de los internos en la comisaría 5ª sucedida el 26 de abril pasado. En la misma, diez reclusos se fueron de los módulos de detención transitoria en circunstancias que aún no están claras.

