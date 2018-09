“Rechazar el presupuesto sería una pésima señal para el mundo”

El oficialismo espera la aprobación del presupuesto para 2019 presentado ayer. Así lo expresó el diputado nacional Luciano Laspina, quien consideró “poco probable” que no prospere aunque advirtió, que si eso no sucediera “sería una pésima señal para el mundo y los argentinos”. Destacó el papel del gobierno nacional de Cambiemos en el ordenamiento de las cuentas públicas.

Laspina dio su impresión en relación al escenario económico nacional en diálogo con Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2. “Creo que ya estamos viendo lo peor de esta turbulencia que atravesamos, se están viendo en la inflación y la caída en el nivel de actividad. Ésta es la fase más dolorosa de una crisis que como gobierno aspiramos que sea la última de una larga tradición, de 60 años de decadencia”, indicó.

“Cada 7 años hemos vivido algún tipo de crisis”, sostuvo y agregó al respecto: “Padecemos un déficit fiscal crónico que la dirigencia política nunca se aviene a resolver, nunca tuvieron coraje para afrontar a la sociedad y decirle para que hay y para que no hay recursos. La gente ya hizo el ajuste”.

Este lunes, el gobierno nacional llevó a cabo la presentación de las proyecciones del presupuesto para el año 2019, que estiman una inflación del 23%, un dólar promedio a $40,10 y una caída del PBI de 0,5%. De todos modos, advirtieron que estos indicadores pueden variar por el “arrastre de los números negativos de este 2018”. Ahora comenzaba el debate en el Congreso para la aprobación del presupuesto, que necesita de 32 votos a favor para salir.

En este sentido, se le preguntó si contemplaban la posibilidad de que el proyecto no fuera aprobado: “No veo que sea el escenario más probable, si pasara eso, se puede prorrogar la ley de 2018 y con un decreto de necesidad y urgencia subir los techos presupuestarios y seguir adelante pero sería una pésima señal para el mundo y los argentinos”, observó.

A continuación, defendió el proyecto oficialista: “Es la primera vez que se busca equilibrar, siempre hemos vivido de prestado y tenemos que romper con esta maldición, nos toca equilibrar las cuentas públicas. Tenemos la esperanza de que es el camino correcto”, manifestó. Luego, en relación al dólar estipulado, expresó: “Tenemos un dólar de crisis y es difícil pronosticar, no queríamos generar expectativas negativas”.

Cristina y candidatura

Hacia el final del diálogo periodístico, Laspina se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández y destacó: “Debería cumplir una pena ejemplificadora para los argentinos”.

Por último, descartó estar en carrera hacia la gobernación de la provincia. “No me bajé porque nunca me subí a ninguna candidatura. No tengo ninguna intención en ese sentido”, terminó.