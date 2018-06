Reclamaron “que la Justicia no vuelva a desaparecer” a Pichón Escobar

Familiares de Gerardo "Pichón" Escobar y organizaciones sociales llevaron a cabo este miércoles una intervención frente a Fiscalía Federal para reclamar celeridad en la causa que no tiene juez y hay cinco personas imputadas que se encuentran en libertad.

Con la consigna “que la justicia no lo vuelva a desaparecer”, expresaron que la causa "está detenida". "No hay juez que investigue. Pasaron seis o siete fiscales y 1.027 días desde el 14 de agosto de 2015", señaló a Radio 2 Luciana Escobar, hermana de Pichón, el joven hallado sin vida el 21 de agosto de 2015 en el río Paraná después de estar desaparecido una semana.

"A dos años y diez meses no hay respuestas de la justicia Federal, que no investiga. No tiene juez la causa. Los fiscales van y vienen. Nadie nos da respuestas", agregó.

Luciana Escobar reclamó que si los cinco imputados "no eran responsables para la justicia Federal, que alguien diga quiénes fueron".

Gerardo fue visto por última vez el 14 de agosto de 2015, cuando salió del boliche La Tienda de Tucumán al 1100. Fue hallado muerto siete días después en el Paraná, a la altura del parque Urquiza.

En la causa, que primero estuvo en manos de la justicia provincial y luego pasó a la órbita federal, cinco personas fueron detenidas y luego liberadas, aunque siguen imputadas. Son tres empleados de seguridad privada del boliche y dos policías.