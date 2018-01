Recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla antes de ir a Brasil

Las personas que tengan planeado viajar este verano a Brasil deberán vacunarse contra la fiebre amarilla dependiendo la zona elegida como destino. Desde el gobierno provincial brindaron varias recomendaciones para no contagiarse. En Rosario, se vacuna en Belgrano 836, de lunes de 9.30 a 11.30, miércoles de 11 a 13 y los viernes 9.30 a 11.30.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Julio Befani, director de Promoción y Prevención de la Salud, confirmó que está vigente un alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por casos mortales en Brasil de personas que contrajeron esta enfermedad viral que transmite el mosquito Aedes aegypti. Según explicó, el Ministerio de Salud de la Nación brinda la información necesaria en su página web.

Allí se puede leer que sólo deben vacunarse quienes viajen a una zona de riesgo y no tengan contraindicaciones y que la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida. Se recomienda la vacunación para viajeros con destino a Brasil que durante su estadía visiten alguno de los siguientes estados y/o regiones:

Estado de Río de Janeiro

Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la Ciudad de Río de Janeiro.

Estado de San Pablo

Se recomienda la vacunación en todo el estado, excepto para viajes limitados a la ciudad de San Pablo. No obstante, existe riesgo de infección en la periferia (áreas verdes naturales y parques naturales). Por lo tanto, la decisión de considerar la vacunación debe incluir la duración del viaje y la posibilidad de permanecer en estas áreas.

Estado de Espíritu Santo

Se registra riesgo de transmisión de fiebre amarilla en todo el estado incluida la capital estatal, Vitoria.

Estado de Bahía

La extensión de las áreas de riesgo para la transmisión de fiebre amarilla incluye los siguientes municipios del estado:

Alcobasa, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabralia, Una Urusuca, Almadina, Una época, Arataca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo Campo, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candido Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Mascote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, São José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista, Agua Fria, Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuipe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, Cuevas, Cabezas do Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Candeal, Candeias, Caraibas, Conde, Concedas de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, Cruz das Almas, DarioMeira, Dias de Ávila, Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre Ríos, Esplanada, Feira de Santana, Gandú, Gongogi, GovernadorMangabeira, Guajeru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Itamari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim, Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, LafaieteCoutinho, Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Madre de Deus, Maetinga, ManoelVitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, Marcionilio Souza, Mata de Sao Joao, Milagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva Ibia, Nova Itarana, Ouricangas, Pedrao, Pindai, Piraí do Norte, Planaltino, Pojuca, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Felipe Sao Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, San Sebastián do Passe, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesús, Santo Estevão, Sapeacu , Saubara, Sebastián Laranjeiras, Serra Preta, Serrinha, SimoesFilho, Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio, Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira, Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varzedo, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.

En tanto, no se recomienda la vacunación a quienes viajen tanto por tierra o por vía aérea a destinos situados en la costa de Estado de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul y permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje.

Deben recibir la vacuna quienes cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Viaje a municipios pertenecientes a la zona de riesgo como destino final.

Permanencia por al menos 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje hacia una zona situada fuera de las áreas consideradas de riesgo.

Desarrollo de actividades de turismo aventura (trekking, tirolesa, etc.) o campamento en municipios dentro de la zona de riesgo.

Además, es importante adoptar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos (repelentes, ropa de mangas largas de colores claros y uniformes, mosquiteros y aire acondicionado en el lugar de hospedaje) y consultar rápidamente al médico ante la aparición de: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.