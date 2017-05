Recompensa de $1 millón para esclarecer el caso de Valentín Reales

Al regresar a su casa de Junín al 2700, a la una de la madrugada, en su vehículo particular, Néstor Ricardo Vásquez fue atacado a balazos por personas que se movilizaban en una moto y que lo hirieron en la cabeza. Recibió dos proyectiles de arma de fuego que le causaron graves lesiones, de las cuales aún se está recuperando.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aclararon que no pueden recibir la compensación quienes hayan tomado parte de la comisión de los delitos como autores, cómplices, instigadores o encubridores.

