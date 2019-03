Reconocido DJ cordobés denunció una extorsión de su ex pareja y se suicidó

Un reconocido DJ cordobés, Eduardo Vázquez, fue encontrado muerto en la localidad de San Javier, ubicado en el Valle de Traslasierra. Tenía 37 años y en enero pasado, a través de una carta publicada en las redes sociales, había denunciado que una ex pareja lo extorsionaba, lo que le habría causado depresión.

La policía encontró el cuerpo de Vázquez mientras patrullaba la zona dado que les llamó la atención la presencia de un auto de alta gama que estuvo varias horas estacionado en un lugar poco habitual. Aparentemente, según los primeros informes, Vázquez se ahorcó.

El 29 de enero, en su página de Facebook, el DJ escribió un largo posteo donde denunciaba que una ex novia radicada en Madrid lo "extorsionaba" desde hace más de 10 meses. "A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente", decía en la carta, donde también comentaba que sufría depresión.

“Mis últimos 10 meses fueron un infierno fundado bajo falsas acusaciones de abortista, dos embarazos que nunca existieron e interminables cosas que ella inventaba día a día para generar más angustia y desesperación”, decía el posteo.