Refinería San Lorenzo: “Es muy difícil que la planta se reactive”

En la histórica Refinería San Lorenzo, actualmente Oil Combustibles, hay distintas versiones sobre el futuro de la planta. De lo que no hay dudas es de la desesperación de los más de 300 trabajadores que allí realizan sus tareas. El secretario general del sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible, Rubén Pérez, les habló a los empleados luego de su encuentro con el ministro de Energía Juan José Aranguren y fue pesimista: “Es muy difícil que la planta se reactive”, confió. Mientras tanto, los nuevos dueños aseguran que el ministro de la Nación “se equivoca de teléfono” cuando intenta hablar con un socio extranjero para mantener viva la destilería.

El gremialista Rubén Pérez fue descarnado a la hora de hablarles a los 300 trabajadores apostados en la puerta de Refinería San Lorenzo: "No hay plan B y es muy difícil que la planta se reactive", manifestó ante el silencio y la angustia de las personas que lo escuchaban.

Tras 80 años, llega el final de #refineriasanlorenzo? Se encontrará un nuevo inversor? La situación ahora es la describe Ruben Perez del sindicato petrolero pic.twitter.com/SUwF1xTy6Q — Ever Arnoldo (@everarnoldo) 2 de marzo de 2018

Sobre la reunión que mantuvo el jueves con Aranguren, el gremialista contó: “Nos señaló que Lukoil, un jugador ruso muy fuerte en el mundo petrolero, no está ni informada siquiera de la posibilidad de asociarse a empresarios argentinos para invertir en esta refinería”,

Lokoil es la firma apuntada por los nuevos gerenciadores de Oil (Grupo Ceibo) para asociarse e invertir en la reapertura de la destilería.

Según Pérez, el ministro de Energía de la Nación le confirmó que “el proyecto de energía para el país apunta a que, para 2021, solo convivan cuatro refinerías, adaptadas con lo más alto de tecnología, que producirán combustible de alta calidad”, y que en ese esquema, la de San Lorenzo “no está incluida”.

"Lo cierto es que sin socio extranjero, la continuidad fabril de la destilería es incierto", se lamentó el gremialista

Para agregar más suspenso a la situación, Pérez dijo: "Tengo que reconocer que no están asegurados los salarios del mes próximo”.

"Por el momento, no hay interés del gobierno en nacionalizar la destilería, como manera de sostener los más de 300 puestos de empleo directos que Oil Combustible tiene en San Lorenzo", concluyó.

Este sábado, el medio digital SL24 habló con uno de los voceros del grupo económico que está al frente de la ex firma del Grupo Indalo (del empresario Cristóbal López) y aseguró que “el ministro Juan José Aranguren no tiene que llamar a Rusia, debe hacerlo a New York, ya que estamos trabajando con Lukoil Pan Americas para que la semana próxima tengamos el combustible”.