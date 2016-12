Refuerzan controles en rutas provinciales por fin de año y vacaciones

Es fundamental comenzar el viaje descansado y no ingerir alcohol.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan que antes de salir de viaje se revise el estado mecánico general del vehículo, especialmente los frenos y demás elementos de seguridad activa y pasiva. Es preferible programar el viaje teniendo en cuenta que el itinerario elegido no presente inconvenientes de transitabilidad. Si hay niños o personas mayores, se deben prever paradas y tiempos de descanso.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo