Regala empanadas por cada gol de Higuaín: "Es para sacarle la mufa"

En una rotisería de Bahía Blanca anunciaron que por cada gol de Gonzalo Higuaín en el Mundial regalarán tres empanadas a cada persona que se presente en el local. La finalidad es "sacarle la mufa" al delantero y "ponerle humor" a la situación de la selección argentina en la Copa del Mundo.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), que conduce Alberto Lotuf, el dueño del negocio, Rodrigo Almendra, manifestó: "La verdadera apuesta es sacarle la mufa, que haga goles. Es de motivación, para ponerle humor a la situación de la selección. Le mandamos un tuit, no sé si lo leyó".

El cartel de la rotisería Las Palmeras. (Fuente: Twitter / @fsanchezparodi)

Consultado sobre el relleno de las empanadas que regalará en caso de que el Pipita convierta varias veces en el certamen, dijo que estará "sujeto a la existencia" de lo que tenga en el local. "A él (Higuaín) también le voy a tener que mandar si hace un gol", señaló.

Además, Rodrigo se animó a bromear en caso de que el atacante convirtiera varios goles: "Tendré que cerrar por duelo. La palabra está asumida. El dinero no es tanto el problema, sí el tiempo que no sé si me dará".