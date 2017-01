Reglas mnemotécnicas para estudiar

- La técnica de la historieta. Si tienes que memorizar algunas palabras y no te sientes capaz de conseguirlo también puedes utilizar la técnica de la historieta. Consiste en utilizar esas palabras para construir una historieta y después, al recordar la historieta podrás recordar mejor las palabras en cuestión.

Las reglas mnemotécnicas son utilizadas tanto por jóvenes como por adultos cuando deben memorizar mucha información, ya sea en la escuela o en la universidad. Aumentar la capacidad de retención no tiene que ser tan complicado como parece y por eso, es importante conocer las reglas mnemotécnicas más importantes, según publica el sitio formacionyestudios . Cuando se practica reglas mnemotécnicas con frecuencia, se aumenta la agilidad y rapidez mental, algo que sin duda te ayudará a tener mejores resultados académicos o personales.

La palabra mnemotécnicas deriva del griego mnéemee (memoria) y téchnee (arte), el arte de memorizar. Las reglas nemotécnicas son una forma sencilla para poder recordar mejor datos, números, nombres o cualquier concepto que debas memorizar y que no te resulte sencillo hacerlo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo