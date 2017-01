Renunció el secretario de Salud de la Nación

"No había medicamentos del Sida, ni del ex programa Remediar, ni remedios contra la tuberculosis, y la última licitación había sido de 2013", contó.

Por otro lado, el ex funcionario aseguró que fue un año "muy trabajoso" para el ministerio, y reveló que cuando asumieron en diciembre de 2015 encontraron "stock cero en más del 30% de los medicamentos" que necesitaba la cartera de salud.

