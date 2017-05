Renunció funcionario provincial investigado por la Mac de Medina

La polémica apuró cambios en el portal oficial para las generales de ese junio siguiente; no obstante, los resultados, muy estrechos, también dispararon denuncias de irregularidad.

Sin embargo, en diciembre de 2015, el fiscal Adrián Mac Cormack ordenó archivar la causa por la apertura de la ultrabook porque a su entender no hubo delito alguno en la conducta de los funcionarios; sino por el contrario, consideró que tuvieron un acto de compromiso, buena voluntad y ánimo de colaboración en una causa judicial de inicio enrevesado. La madrugada del doble crimen, el 29 de diciembre de 2013, la jueza que debería haber estado de turno, María Luisa Pérez Vara , estaba en Cariló. En mayo pasado, cabe destacar, la magistrada fue sentenciada a a un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y además se la inhabilitó por dos años.

Según informó la periodista Ivana Fux de Radio 2, Degrati presentó su renuncia en las últimas horas pero aún no fue oficializada. Adujo "razones personales" y todavía no se sabe quién lo reemplazará. Este martes, Degrati había presentado junto al gobernador Miguel Lifschitz un avance del Plan Estratégico de Tecnología 2016-2018, TecnoFE.

Martín Degrati renunció como secretario de Tecnologías para la Gestión, después de casi ocho años como funcionario del socialismo. Había llegado a la administración provincial en 2009, de la mano del ex gobernador Hermes Binner. Durante su cargo como secretario de Tecnologías para la Gestión, protagonizó algunos hechos polémicos. Fue investigado por la manipulación de la notebook del bolichero Luis Medina, asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli en 2013 en Rosario; y cuestionada la labor de su oficina durante las elecciones primarias y las generales de 2015, cuando los santafesinos eligieron, entre otros cargos, gobernador e intendentes.

