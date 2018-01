Repudian el nuevo ataque a la Asociación Madres de Plaza de Mayo

El Espacio Juicio y Castigo Rosario, núcleo de históricos organismos de derechos humanos, expresó su máximo repudio y rechazo a las “acciones ilegales e improcedimentales que atentan contra el orden constitucional y que recaen en luchadores de derechos humanos”. El comunicado alude al hecho ocurrido este lunes en la sede Congreso de la Casa de las Madres, donde una comitiva intentó realizar un allanamiento, con una orden del juez de feria en lo comercial, Javier Cosentino, en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación.

Las Madres no fueron notificadas de la habilitación de la feria ni del operativo que se realizaría, que los faculta para una potencial clausura, mediante el uso de las fuerzas de seguridad.

El Partido Judicial ordenó allanar la Casa de las Madres en feria judicial sin notificación.#ConLasMadresNo#NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/8NGol1o3lQ — Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

“Lejos de nuestras posiciones es ser testigos silentes de la vulgaridad, ignominia, obscenidad con la cual procede el gobierno nacional. Hemos manifestado solidaridad, rechazo, agravios de modo público e institucional a los distintos hechos gravisimos a la institucionalidad democrática”, dice el texto.

“Nuevamente, ante el avasallamiento que vivimos, nos urge convocarnos ampliando y multiplicando nuestro rechazo. La disposición del juez de feria Javier Cosentino carece de toda racionalidad jurídica, mostrando una vez más la peor de las facetas del actual gobierno” continúa diciendo el comunicado.

“Hacer de un acto administrativo corriente un acontecimiento de excepcionalidad jurídica legal, merece el mayor de los repudios. Más aún cuando se dirige a organismos de trascendencia internacional como La Fundación y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Una vez más, decimos: ¡El pañuelo no se mancha! Nos encontramos en las luchas. Juicio y castigo a los culpables. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos”, expresa en el cierre de su mensaje el Espacio Juicio y Castigo Rosario.

En julio de 2017, las Madres resistieron a otro intento de allanamiento y desalojo, siempre en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación, pero finalmente tampoco se concretó porque las Madres acreditaron que en la sede de Congreso funciona la Asociación.

Esa orden la había dictado el juez Fernando Perillo, quien habilitó para que se llevaran adelante, en el único caso de que fuera la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.