Repudio a una “metamorfosis” del genocida Astiz a Messi

Alfredo Astiz, conocido como "el ángel rubio" o "el ángel de la muerte", tiene una condena a prisión perpetua por atroces crímenes de Lesa Humanidad perpetrados fundamentalmente en el ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

La periodista Verónica Brunati –viuda del “Topo” López, cronista fallecido durante el Mundial de Brasil-, que al igual que su ex esposo tiene mucha llegada al entorno del crack argentino, escribió en su cuenta de Twitter que “la familia Messi repudia la publicación del diario Perfil y evalúa denunciarlo”.

¿Cuánto te repugna? Como si me compararas a Alfredo Astiz con Lionel Messi...

Astiz = Messi @perfilcom ???? No le estas limpiando la imagen a un terrible asesino al ponerlo al lado de un jugador de fútbol?

