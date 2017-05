Rescataron a la argentina que estuvo varada en una cumbre de Canadá

"Ella tiene mucha experiencia y escaló muchas veces con Camilo, incluso subió el Aconcagua en varias oportunidades y tienen un proyecto con Camilo donde buscan información sobre el terreno y las montañas en el Sur argentino y estuvieron en las montañas alrededor del Everest, no es una improvisada ni estaba perdida", aclaró Graciela sobre su hermana.

"Había vientos de hasta 100 kilómetros por hora y los primeros días no pudo ni siquiera dormir y tenia que salir a palear la nieve para no quedar atrapada, pero por suerte ayer mermó el viento y lograron rescatarla", dijo.

Según explica, ella estaba en un buen lugar y buscó refugiarse y bajar a 3.400 metros y se quedó en ese lugar porque comenzó el mal tiempo y no podía ser rescatada ni bajar por sus propios medios.

El animo de Natalia fue bueno y, según cuenta Graciela, "estaba tranquila, se sentía frustrada por no haber hecho cumbre, los alpinistas tienen esa mentalidad, su objetivo y nada más".

"La rescataron ayer a las 3 de la madrugada, pero no pude hablar con ella todavía, pero está bien con su novio Camilo", declaró Graciela Martínez, la hermana de Natalia desde Mendoza, al tiempo que agradeció a los equipos de rescate de alta montaña de Canadá.

