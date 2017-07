“Respetamos tanto a la CIDH como la autonomía provincial”

"No podemos inmiscuirnos más allá de trasmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman. Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó Garavano en declaraciones a radio La Red , luego de conocerse ayer la medida de la CIDH.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo