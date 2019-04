Ricardo Albertengo: juicio suspendido y grave denuncia en la cárcel

El acusado de asesinar a un policía en marzo de 2016 en Corrientes al 300 no presenció la primera jornada del debate oral y público en su contra por no estar en condiciones de salud, según indicaron los psiquiatras forenses. Días atrás, presentó una denuncia en la que explicó un ofrecimiento que le hicieron en Piñero para matar a un ex sargento a cambio de mejores condiciones de alojamiento