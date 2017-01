"Riña política": Angelini y Bonfatti se cruzaron por deuda millonaria

Por otro lado, el referente del oficialismo nacional en Santa Fe aseguró que los 25 mil millones de pesos girados a Buenos Aires no son "fondos extras" sino del conurbano. Reconoció que Rosario también integra ese fondo pero aún no se giraron partidas. "Están retrasados", señaló en el programa Pegando la vuelta (Radio 2).

“Me extraña del ex gobernador", continuó Angelini y destacó que la gestión de Mauricio Macri "restableció el federalismo a las provincias y el 15 por ciento que el kirchnerismo les había sacado" y "a esto le tenemos que sumar la cantidad de obras que se están haciendo después de 12 años de discriminación".

"Nos sorprenden las declaraciones de Bonfatti cuando tanto provincia como Nación están llevando un diálogo para acordar una resolución al fallo de la Corte Suprema. Lo primero que le sugiero al ex gobernador es que charle con el actual gobernador (Miguel Lifschitz)", respondió Angelini.

El ex gobernador y actual diputado provincial del socialismo, Antonio Bonfatti, cuestionó a la Nación por ceder 35 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires y demorar el pago de la deuda con Santa Fe, cercana a 40 mil millones. Más tarde su par en la Legislatura y representante de Cambiemos, Federico Angelini, lo acusó de armar una “riña política" y que "busca salir en los medios".

