Robaron 200 mil pesos de un negocio céntrico

Un grupo de delincuentes asaltó el martes una casa dedicada a la comercialización de artefactos de iluminación. Del lugar se llevaron unos 200 mil pesos. El comercio está ubicado en Paraguay al 1000, a pocos metros de la comisaría 2ª.

Un trabajador del negocio comentó al periodista Pedro Levy (De 12 a 14, El Tres) que fue abordado cuando abría la puerta de ingreso. "Eran tres personas armadas. Me apuntaron y me dijeron que abra la puerta y desactive la alarma. Una vez adentro me hicieron acostar, me pusieron precintos y comenzaron a revolver el local", comentó.

"Cuando fueron a la planta de arriba vieron la caja fuerte, así que me pidieron la llave y se llevaron el dinero que había. Eran unos 200 mil pesos que eran para pagar sueldos, impuestos y proveedores", señaló.

El empleado agregó que los ladrones estuvieron unos 15 minutos en el comercio y que lo dejaron atado en el baño. "Me pidieron que no saliera hasta que ellos se fueran", concluyó.