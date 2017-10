Robo de energía: piden explicaciones a la Municipalidad

El concejal Osvaldo Miatello pidió datos a la Municipalidad sobre controles efectuados a los bares concesionados en la zona de la Florida, donde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó un tendido subterráneo ilegal que podría llegar hasta esos locales.

El edil presentó este miércoles el pedido de informes para que el Palacio de los Leones informe inspecciones de obra y controles efectuados en el lugar y las condiciones de las instalaciones eléctricas tanto de los locales comerciales como del sector de playa.

También pidió saber si el Municipio autorizó alguna conexión directa al tablero de avenidas Puccio y Colombres y de ser así porqué. Ese tablero, propiedad de la Municipalidad, alimenta las luces del alumbrado público pero la EPE detectó que un tercero estaba enganchado. El edil quiere que se aclare si ese tercero lo hizo con aval, y en caso afirmativo, de quién se trata y bajo qué fundamentos consiguió el permiso.

El vocero de la EPE, Hugo Ceré, no precisó quiénes serían los responsables del robo de energía pero aclaró que los bares de la costa, los que son concesionados del lado del río, “no son usuarios de la EPE, no existen como clientes, no tienen medidor”.

Son establecimientos con una concesión pública desde hace varias décadas.