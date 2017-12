Rompió el silencio: qué dijo Lázaro Báez desde la cárcel

El empresario Lázaro Báez dio este martes una entrevista desde su lugar de detención en el penal de Ezeiza.

En la nota, elogió la gestión de Néstor Kirchner, sostuvo que Cristina “tiene que cambiar si quiere ser la conductora del país”, y reconoció que el presidente Mauricio Macri “fue muy inteligente al dividir al peronismo”.

A casi dos años de su detención, acusado por lavado de dinero y presunto enriquecimiento mediante la obra pública, Báez realizó una entrevista desde el penal de Ezeiza con el sitio Infobae.

En la biblioteca del penal de Ezeiza, Báez consideró: “A Cristina Kirchner la veo muy preocupada", en referencia a la situación judicial que tiene la actual senadora nacional.

Báez, quien se autodefinió como “empresario”, remarcó: “Yo era amigo de Néstor Kirchner. Cristina era la señora de mi amigo. Son cosas distintas. Yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Siempre estuve agradecido de que mi amigo me diera trabajo. A mí no me regalaron bancos ni fichas”, aclaró.

También el empresario analizó los tiempos posteriores a la muerte del ex mandatario y afirmó que “el hecho de que haya desaparecido Néstor ha generado grandes cambios en el funcionamiento político de la República. La administración central en sí misma. Y toda la relación con el grueso de la fuerza del peronismo también cambió. Fue un suceso que realmente transformó al esquema político en la Argentina”, agregó.

“Tiene que cambiar y mucho (Cristina Kirchner). Si quiere ser dirigente política y estar sentada en la conducción de nuestro país, tiene que cambiar”, remarcó el empresario detenido, que elogió a Macri, aunque le pidió que “cumpla con lo que prometió a la sociedad” durante la campaña presidencial, y aseguró que “dividió el peronismo y se lo entregó a (Florencio) Randazzo”.