Rosarinos crearon un gimnasio sustentable y público

Con este mobiliario, Crucijuegos apuesta al ahorro de energía, al cuidado del medioambiente y al incentivo de hábitos saludables en los ciudadanos. “El beneficio es para la sociedad, ya que estos equipos son de uso gratuito, no hay necesidad de comprar un boleto o cospel para usarlos”, detalla Ignacio y agrega “además, hoy en día sabemos lo importante que es para la salud hacer ejercicio diariamente”.

La línea es fabricada 100 % en Rosario y consta de una balanza digital con un volante para girar y gastar calorías, una bici de spinning, una bici reclinada y una bici de brazos. Todas están equipadas con sistema de iluminación led, parlantes, puertos USB y ficha de audio plus (todas preparadas para uso exterior).

