Russo ya recibió el alta y el domingo dirigirá a Millonarios

El DT argentino Miguel Ángel Russo ya recibió el alta y se apresta a volver a la dirección técnica este fin de semana en Colombia, luego de superar el posoperatrio por un cáncer de próstata.

La buena noticia fue confirmada este miércoles en Radio 2 por su médico, Carlos Castro. “Estoy muy contento de poder decirles que Miguel Ángel está en su casa, dispuesto a escribir más páginas gloriosas para el fútbol no sólo de Millonarios sino de todo el continente”, celebró el oncólogo.

Russo, de 61 años y ex Rosario Central, había sufrido una infección urinario que complicó su proceso de recuperación luego de la intervención, a principios de este año en Buenos Aires, pero ya se encuentra recuperado.

“Quiero que se deshospitalice, que goce del fútbol, que haga vibrar a los jugadores y a la hinchada, la vida sigue y uno no puede vivir temeroso. El domingo, muy probablemente, va a estar recibiendo la ovación y el afecto de la hinchada millonaria”, dijo el profesional en el programa Zapping Sport. Su equipo visitará al líder Independiente Medellín.

Y agregó: “Le dije que no lo quiero ver hasta dentro de un mes. Mi deseo es que nunca vuelva, aunque con un cáncer esa posibilidad existe. Pero en mi mente no me imagino que eso vaya a pasar sino que él ya está curado y que seguirá con su rutina”.

En ese sentido, Castro sostuvo que en estos casos, lo mejor es enfrentar la vida con optimismo “porque si no, uno se pone triste antes de tiempo pensando que la enfermedad va a volver”.

“Lo mejor es vivir como si uno estuviera curado y si la enfermedad vuelve, nos enfrentaremos a eso. Pero vivir con la angustia de pensar que va a volver no es un buen negocio”, dijo el médico, que es además director de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

“Un maestro de la vida”

En otro orden, el oncólogo que trata de Russo destacó que “por fin va a poder salir de ese encierro” y dijo que “fue muy importante el apoyo emocional que manifiestan permanentemente desde le Argentina, especialmente desde Central”. “Yo no sabía que en Central era tan querido Miguel Ángel como es aquí”, señaló.

“Todo eso, él lo recibió con un gran espíritu. Nos está enseñando cómo se enfrenta una situación complicada. Y es muy interesante oír a Miguel Ángel hablando del amor en el ámbito del fútbol. Se está convirtiendo también en un maestro de la vida”, expresó Castro.