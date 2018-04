Salió a pasear el perro y encontró una pitón en la calle

Enorme fue la sorpresa de una mujer que en plena ciudad de Buenos Aires encontró una serpiente de tipo pitón cuando salió a pasear a su perro. “Creo que se le escapó a un vecino”, contó.

"Venía caminando con mi perro y de repente se quedó parado enfrente de unas ramas. Ladraba y no se quería mover de la vereda. Estaba muy asustada y no sabía que hacer. Yo tenía miedo que mi perro la ataque", le dijo Sara, la protagonista, al canal TN.

"Aparecieron casi 10 policías que estaban sorprendidos por lo que veían. Luego, uno de ellos la agarró de la cola y la metió dentro de una caja", agregó.

“Creo que se le escapó a un vecino”, apuntó Sara. Y luego comentó: “Sabía que no es venenosa y por eso no me asusté tanto”.

Desde la Comisaría 44°, ubicada en el barrio de Versailles, se comunicaron con Asociación Civil Lorianne, que se dedica a recuperar animales silvestres para devolverlos a la vida silvestre.

Según se ve en el video que difundió la propia ONG, fue esta joven quien, desde la puerta de la comisaría, observó la serpiente, informó que era una Python Molurus de pocos meses de edad y comenzaron con su cuidado.

Lorianne explicó que son serpientes que en general se compran y luego no saben cuidarlas.