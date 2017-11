San Lorenzo: apartan a médicos por presunta mala praxis en la muerte de un bebé

Dos médicos del hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo fueron apartados de sus cargos tras conocerse la denuncia de una madre que afirmó haber sido víctima de mala praxis en el trabajo de parto donde falleció su bebé.

La coordinadora en el nodo Rosario del ministerio de Salud, Rosa Dutto, resolvió separar de sus cargos a un tocoginecólogo y una obstetra, en el marco de una investigación interna por lo ocurrido el pasado viernes.

Noelia es la mujer que denuncia el hecho, y según refleja el portal Sl24, ella afirmó que "durante el trabajo de parto, les pedí por favor que me hicieran una cesárea porque ya no tenia mas fuerza para pujar, pero ellos se negaron”.

En el tramo más crudo de su relato, indicó que los médicos “sacaron a la bebé con una sopapa en la cabeza, y que casi se les cae al piso. No me la dejaron ver, ahí nos dimos cuenta que la habían matado, y cuando exigí verla me la tiraron arriba mio como si fuera nada, y la obstetra me dijo que su muerte era mi culpa porque yo no sabia pujar”.

En el hecho interviene el fiscal Aquiles Balbis, quien aguarda los resultados que arroje la autopsia al cuerpo de la bebé que fue trasladado al Instituto Médico Legal para determinar las causas de su muerte.