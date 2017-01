Santa Fe dejó de producir un millón de litros de leche diario por la inundación

Como consecuencia varios tambos cerraron, vendieron sus animales, otros los dieron en alquiler o los reubicaron en otros campos, dijo Morini. “Hay que realizar las obras públicas necesarias, porque la magnitud de agua que esta cayendo, no es la misma que la de años anteriores”, concluyó.

La misma región ya había sido afectada por las inundaciones en abril pasado y de ocho millones de litros diarios de producción de leche, se bajo a cuatro millones pero el sector se encontraba en plena etapa de recuperación. “Después de las inundaciones de abril, la provincia invirtió en la reconstrucción de caminos, pero no de los canales porque el presupuesto es mayor y las obras llevan dos o tres años. Pero habrá que comenzar a hacerlas. Aunque tampoco es fácil porque hay que cruzar campos y se requiere de la voluntad de propietario o hacer juIcio para poder hacerlo”, expresó.

