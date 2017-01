Santa Fe fue sede del primer implante de órganos del 2017

Finalmente, Cuestas mencionó que en un año en que la donación tuvo una sensible disminución a nivel nacional, el índice de Santa Fe se mantuvo por encima de los 15 donantes por millón de habitantes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo