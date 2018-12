Santa Fe gasta $21 millones por mes en presos por causas federales

Unos 700 presos por causas federales están alojados en unidades penitenciarias de la provincia. Cada uno genera en promedio, según el cálculo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, un costo de 30 mil pesos mensuales. El ministro Maximiliano Pullaro pidió al gobierno nacional este miércoles que sean trasladados a cárceles federales.

Según la estimación hecha por la cartera de Seguridad de Santa Fe, el Estado provincial gasta 21 millones de pesos mensuales sólo en los internos alojados por delitos federales. El ministro Pullaro explicó este miércoles que no reciben de parte de Nación dinero por los costos de esos presos.

Desde la cartera de Seguridad hicieron una comparación del caso con la adquisición de recursos para la Policía. Señalaron que anualmente gastan 250 millones de pesos en internos federales y agregaron que la última compra de 400 patrulleros costó aproximadamente 210 millones de pesos.

Actualmente, las cárceles más pobladas en la provincia son las situadas en Las Flores, Piñero y Coronda; en Rosario está la unidad penitenciaria Nº 16 –en el límite con Pérez–, la Nº 3 de Zeballos al 2900, la Nº 6 de Francia 5200 y el nuevo complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800.

Tras la detención de Luis Paz, sospechado por narcotráfico y lavado de activos, Pullaro solicitó que sea trasladado a una cárcel federal. En conferencia de prensa contó que habló con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y le pidió que los internos por causas federales sean llevados a unidades penitenciarias nacionales.

"Si no tuviésemos esos presos federales en las cárceles no habría ningún preso en comisarías. No es correcto que presos por delitos federales estén con presos por delitos provinciales", concluyó.