Schmuck presentó el proyecto para regular Uber en Rosario

La concejala radical María Eugenia Schmuck presentó este miércoles, en medio de la masiva protesta de taxistas, un proyecto para regular todas las plataformas digitales relacionadas con coches de alquiler, ya sean del sistema público como del privado. Y entren ellos, Uber. Los taxistas, sin embargo, no quieren saber nada con la aplicación que, denuncian, significa más precarización laboral.

"Schmuck go home”, rezaba uno de los carteles en la movilización de esta mañana que a las 9 partió desde el parque Independencia hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Y es que la edila se manifestó a favor del desembarco de Uber en la ciudad y este mismo miércoles presentó una propuesta para regular el servicio con “casi los mismos requisitos que se le piden a los taxistas”, según ella misma señaló en contacto con el periodista Ariel Borderi de Radio 2.

“Presentamos un marco regulatorio general de todas las plataformas digitales, locales y no locales –explicó– y exigimos a las no locales una serie de condiciones para que no sean una competencia desleal con los taxistas”.

“El sistema, tanto público como privado, tiene que funcionar con plataformas digitales”, enfatizó y advirtió: “No animarse a debatir los cambios es una actitud conservadora”.