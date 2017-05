Se abre la convocatoria a proyectos de extensión en la UNR

La evaluación estará a cargo de docentes y/o miembros de gestión de Universidades Nacionales con probada experiencia e idoneidad en el campo de la Extensión Universitaria así como evaluadores internos de la UNR. Este proceso se realizará de carácter presencial y consistirá en una entrevista entre los evaluadores y todo el equipo de trabajo que pudiera hacerse presente (Director/a, Codirector/a, estudiantes, miembros de las organizaciones sociales, etc.)

Docentes, estudiantes, graduados y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario podrán vincularse una vez más con su comunidad en contexto a través de trabajos extensionistas y con ellos poner en juego la articulación de sus saberes académicos con los saberes populares y lograr de esta manera que se pueda establecer un “nuevo acto educativo”.

