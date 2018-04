¿Se debe legislar sobre los alimentos que se expenden en las cantinas escolares?

La preocupación hoy es lo que comen los niños; ya que, nos dicen los licenciados en nutrición, cada vez más van a la consulta padres con niños con sobrepeso y obesos. Largas hora de inmovilidad física, consumo de comidas fabricadas con aceites no recomendados, que contienen exceso de sal; ingiriendo bebidas azucaradas con un alto contenido de azúcares; consumo de snacks, etc, contribuyen a generar enfermedades que hasta hace pocos años no se encontraban en la población infantil. “Hoy vemos niños con sobrepeso, obesos y con diabetes e hipertensión arterial”, sostiene Marcela Mrachegiani, licenciada en Nutrición y Presidente del Colegio de Graduados en Nutrición de la 2da Circunscripción.

Se ha promulgado una ley en la provincia que legisla sobre los alimentos que deben expenderse en las cantinas de los colegios, le preguntamos a Marchegiani por el estado de está esta legislación.

“La ley fue sancionada en diciembre del 2017; en enero de este año nos reunimos con gente de los ministerios de Salud y Educación para ir dándole forma a su implementación y poder poner en funcionamiento a la ley. Para lo cual quedamos en una próxima reunión que se realizaría en el mes de Febrero y que todavía, lamentablemente, no se ha concretado. Esperamos que la gente del gobierno nos convoque y que esta ley tan necesaria, entre en vigencia con la celeridad que el momento reclama.

¿Qué es lo que creen ustedes desde el Colegio de Graduados en Nutrición que puede llegar a pasar?

En mi caso tengo una percepción personal y profesional, a la vez, dada mi experiencia en la práctica de la especialidad; creo que hay que demostrarles a las personas que tienen responsabilidad sobre este tema, funcionarios del área de salud, y del área de la educación, padres y encargados de asignar la explotación de las cantinas escolares, que no han podido ver, todavía, el problema que afecta la salud de los niños por la mala alimentación, que debemos tomar conciencia de la importancia sobre lo que se está legislando y el impacto que tendrá sobre nuestra población de niños y jóvenes, evitando enfermedades a edades tempranas con el sólo cambio de hábitos alimentarios.

Los adultos responsables debemos ocuparnos de instrumentar la ley con una buen reglamentación que deje en claro qué sí y qué no se puede expender en las cantinas escolares. Está en juego, nada más y nada menos, la salud de nuestros hijos.

¿Qué les nos queda por hacer? ¿Qué les queda a ustedes como profesionales de la nutrición por hacer para que esta ley entre en vigencia?

Nosotros seguiremos insistiendo ante las autoridades para que en los colegios se ofrezca a los niños alimentos saludables. Evitando la inmiscuencia de otros tipos de intereses. Lo que nos preocupa que la regulación de las cantinas saludables debería ponerse en vigencia en todos los colegios, sean éstos, públicos o privados. De paso advertir a los colegios en los que se da la copa de leche tan imprescindible para muchos hogares, que no la acompañen con una factura pudiendo hacerlo con otras colaciones saludables.

Estamos esperando que nos llamen para poder asesorarlos profesionalmente amparados en evidencias científicas.