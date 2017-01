Se derrumbó un techo del segundo piso de Tribunales

Vídeo del segundo piso en el juzgado de laborales Via @recagool_9 @emergenciasAR pic.twitter.com/eATJ8Cpnyj

El techo del segundo piso de los Tribunales de Rosario se derrrumbó en el mediodía de este jueves. Por el hecho una persona se descompuso y tuvo que recibir atención médica. No ocurrió una tragedia porque la Justicia está de feria.

