Se dictarán dos seminarios web sobre el Vuelvo a Estudiar por invitación de la OEA

Ambos seminarios abordarán desde distintas perspectivas la experiencia de formación docente innovadora e inédita, iniciada en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe en el marco del “Plan Vuelvo a Estudiar” que se viene implementando desde el año 2013 con el propósito de restituir el derecho a la educación secundaria obligatoria de aquellos estudiantes que por múltiples motivos no han podido ingresar, permanecer y egresar de este nivel educativo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo